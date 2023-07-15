"الغذاء والدواء": تحذّر من تناول الأدوية الموصوفة لشخص آخر حتى مع تشابه الأعراض

وشدّدت على تناول الدواء، كما وصف للمريض من قِبل الطبيب المختص، وعدم التوقف أو تغيير الجرعة دون استشارة الطبيب، وفي حال عدم استعمال هذه الأدوية لما وُصفت له يجب إعادتها إلى مصدرها التي صُرفت منها.