"رمال الجزيرة العقارية" تعلن مزادَيْ "لافيندا" و"جوديان" بوصفهما فرصتَيْن استثماريتَيْن سياحيتَيْن على قمتَيْ الهدا والشفا

وأشار الأستاذ الزهراني إلى أن هذه فرصة عقارية نادرة للمهتمين بالاستثمار السياحي والتطوير العقاري في موقع استراتيجي سياحي ذهبي، يقع على النقاط الحيوية للهدا؛ إذ يبعد (5) دقائق عن نقطة تفتيش الهدا، و(5) دقائق عن مستشفى القوات المسلحة، و(15) دقيقة عن وسط الطائف، و(35) دقيقة عن مطار الطائف الدولي بالحوية، و(45) دقيقة عن مكة المكرمة.