"رمال الجزيرة العقارية" تعلن مزادَيْ "لافيندا" و"جوديان" بوصفهما فرصتَيْن استثماريتَيْن سياحيتَيْن على قمتَيْ الهدا والشفا

أعلن المدير التنفيذي لشركة رمال الجزيرة العقارية، الأستاذ محمد الزهراني، أن الشركة تستعد لطرح مزادَيْن عقاريَّيْن، مزاد (لافيندا lavenda)، ومزاد (جوديان - joudyan)، بمحافظة الطائف تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بقرار من المحكمة.
وأشار "الزهراني" إلى أن افتتاح مزاد (لافيندا) يوم الأربعاء القادم الموافق 5/ 3/ 1445هــ.
وللاطلاع على تفاصيل المزاد: https://2u.pw/ibPQe72، وللاستفسار عن تفاصيل المزاد يمكنكم التواصل مع "رمال الجزيرة العقارية" عبر قنوات التواصل الآتية:
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وأضاف "الزهراني" بأن المزاد يضم مجموعة من العقارات النادرة، ثلاثة منها أراضٍ خام بقمة الهدا، الأولى بمساحة (56.251)، والأخريان أرضان متجاورتان بمساحة (18.248) م2 ومساحة (9.429) م2. وتتميز بموقعها الاستراتيجي، وقربها من تلفريك الهدا.
وأشار الأستاذ الزهراني إلى أن هذه فرصة عقارية نادرة للمهتمين بالاستثمار السياحي والتطوير العقاري في موقع استراتيجي سياحي ذهبي، يقع على النقاط الحيوية للهدا؛ إذ يبعد (5) دقائق عن نقطة تفتيش الهدا، و(5) دقائق عن مستشفى القوات المسلحة، و(15) دقيقة عن وسط الطائف، و(35) دقيقة عن مطار الطائف الدولي بالحوية، و(45) دقيقة عن مكة المكرمة.
وتبرز أهمية هذه العقارات الثلاثة كونها في بلدة الهدا التي تقل فيها العروض العقارية بهذه المساحات الكبيرة؛ فالهدا ترقى لتكون منافسة للعديد من الأرياف والبلدات السياحية في العالم، وحتمًا ستكون الهدا حديث الجميع قريبًا.
كما ذكر الأستاذ الزهراني أن هناك عقارات أخرى متنوعة، سيتم طرحها في المزاد، من أراضٍ وعمائر وفلل سكنية في مناطق متنوعة من محافظة الطائف. ومن أبرز هذه العقارات أرض بالقرب من الطريق الدائري للشفا بمساحة (2.710.54)م2.
وختم كلامه عن أهمية محافظة الطائف؛ كونها عروس المصائف لجمال جوها، وبرودة طقسها طوال العام؛ فهي الوجهة والمتنفس السياحي لأهل مكة المكرمة، ومقصد المعتمرين والزوار من الداخل والخارج من دول الخليج ودول العالم للاستجمام. وبعد اكتمال مشروع طريق الهدا الجديد، الذي سيقلص مسافة الوصول لمكة المكرمة لـ8 دقائق، ستزداد القيمة السياحية للهدا؛ لتساهم محافظة الطائف في الرؤية الطموحة للمملكة 2023 باستضافة 30 مليون معتمر سنويًّا؛ إذ تشهد الطائف اهتمامًا كبيرًا من القيادة بصدور الأمر الملكي بتأسيس هيئة تطوير محافظة الطائف، والدعم الحكومي للقطاع السياحي والزراعي في المنطقة.