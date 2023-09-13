"الصناعة" تنفذ 938 جولة رقابية على المواقع التعدينية وتُصدِر 92 عقوبة خلال أغسطس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن المخالفين في منطقة الرياض يشكّـلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 27 عقوبة، تليها مكة المكرمة بـ 24 عقوبة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 17 عقوبة، فيما سجلت بمنطقة تبوك 5 عقوبات، و4 عقوبات لكلٍ من منطقة عسير والمنطقة الشرقية، و3 عقوبات بمنطقة جازان وتليها منطقة الجوف بـ 3 عقوبات أيضاً، بينما سجّلت منطقة القصيم عقوبتين فقط، وعقوبة واحدة على كل من منطقة حائل والباحة ونجران.