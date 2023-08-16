بحصد شهادة الاعتراف بالتميز بفئة 5 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

وحققت الهيئة هذا الاعتراف بتميزها وفقاً للنهج الرائد عالمياً للمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة من خلال تطبيق نموذجها المعتمد EFQM الذي يُعد الأوسع انتشاراً في العالم، ويعتبر استيفاء متطلبات النموذج من أبرز مستهدفات الجهات في مجال التميز المؤسسي، حيث يمكّن المؤسسات من تحقيق نتائج أعمال متميزة ومستويات عالية ومستدامة، ويُسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين، حيث يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الهيئة في رحلتها نحو التميز المؤسسي، وسعيها للتحسين المستمر من خلال تفعيل إحدى أهم ممكناتها الاستراتيجية وهو التميز التشغيلي وكفاءة الإنفاق، وقيامها بتوفير أداوت تضمن استدامة الجودة والتميز المؤسسي من خلال التركيز على رضا العملاء والشركاء والجهات ذات العلاقة، وتحديد التوجهات الحالية والمستقبلية، وتطوير وتحسين العمليات والخدمات، وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الناشئة بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء وتقديم الخدمات.