"الكهرباء" تستكمل استعداداتها لموسم الحج بتنفيذ مشروعات تكلفتها مليار ريال

وكانت الشركة قد وضعت خطتها لتقديم الخدمة الكهربائية في موسم الحج، بإشراف ومتابعة وزارة الطاقة، ودعم وتوجيه مباشر من وزير الطاقة، الذي وقف، يوم أمس، يرافقه وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، على استعدادات منظومة الكهرباء، واختبار الجاهزية الثالث للشبكة، ضمن استعدادات المنظومة، وزار مركز التحكم الرئيس بالشبكة، في مشعر منى، وكذلك مركز إدارة الأزمات والكوارث والحفاظ على السلامة الجديد، الذي نفذته الشركة السعودية للكهرباء في المشاعر المقدسة. كما أطلع على مشروعات الأتمتة واستخدام التقنيات الحديثة في الشبكة الكهربائية، التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء في حج هذا العام لأول مرة.