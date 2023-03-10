العلا تستضيف حفل منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى السياحية

وكانت منظمة السياحة العالمية اختارت في ديسمبر الماضي أفضل القرى السياحية 2022، وتم تقييم القرى من قبل مجلس استشاري مستقلّ بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطِّي تسعة مجالات: الموارد الثقافية والطبيعية، تعزيز الموارد الثقافية وحفظها، الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، تنمية السياحة، وتكامل سلسلة القيمة، إدارة السياحة وتحديد أولوياتها، البنية التحتية، الاتصالية والصحة والأمان.