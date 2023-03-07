المجلس الصحي يوقع مذكرة تفاهم مع المجموعة السعودية لصيدلة الأورام هذه اهدافها

وأكد "العسيري" أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بالمملكة، مشيراً إلى أن المجالات التي تشملها هذه المذكرة تتضمن الخدمات الصيدلانية المتعلقة بالأورام والمقدمة في مستشفيات ومراكز الأورام في المملكة، مشيدًا بما تقدمه المجموعة السعودية لصيدلة الأورام والجهات الحكومية والخاصة من جهود في مجال تطوير صيدلة الأورام في المملكة.