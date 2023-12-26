الميلادي والهجري والصيني.. "الزعاق": جميع التقاويم تعتمد في حساباتها على حركتَي الشمس والقمر

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن الأيام والشهور والسنين تُحسَب بناءً على تحركات الأجرام السماوية، فاليوم يبدأ مع طلوع الشمس، والشهر يبدأ مع طلوع القمر، والسنة تبدأ مع بداية حركة الأرض حول الشمس.