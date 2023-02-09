الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للإسكان تنتخب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة

وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان على النحو التالي: إبراهيم بن محمد الغيهب (نائبًا)، أحمد بن عبدالله آل الشيخ (عضوًا)، عبدالرحمن بن عبدالله الطويل (عضوًا)، إسماعيل بن محمد السلوم (عضوًا)، ياسر بن محمد القهيدان (عضوًا)، منصور بن سعيد بن ماضي (عضوًا).