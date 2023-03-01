34 مئوية.. العاصمة المقدّسة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 34 مئوية، فيما سجّلت حائل وعرعر وطريف والقريات أقل درجة حرارة 9 مئوية.