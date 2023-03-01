34 مئوية.. العاصمة المقدّسة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 34 مئوية، فيما سجّلت حائل وعرعر وطريف والقريات أقل درجة حرارة 9 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 34 درجة، وشرورة وينبع والوجه 33 مئوية، وكل من جدة وجازان 32 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت حائل وعرعر وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ 9 مئوية، تليها سكاكا بـ 10 مئوية، ثم أبها وتبوك وحفر الباطن ورفحاء والدهناء 11 مئوية، وكل من الباحة والتنهات والطائف والمجمعة 12 درجة.
وسجّلت أبها والباحة والطائف وينبع وجازان ونجران والدوادمي والقنفذة والمجمعة أعلى رطوبة بين 90% 85%.