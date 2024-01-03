"بيئتنا خضراء".. مبادرة أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة لتحويل الشوارع والممرات إلى ما يشبه الحدائق

من ناحيته، ذكر المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني أن هذه المرحلة من المبادرة تم البدء في تنفيذها في حديقة النزهة بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة، بزراعة 10 آلاف زهرة من "الأمارانتس"، وسيتم تنفيذها تباعًا على مراحل متعددة، باختيار عدد من الحدائق والمتنزهات العامة التي ستتم تغطيتها خلال مراحل المبادرة التي تستهدف زراعة 30.000 شجرة وشجيرة متنوعة و200.000 حولية.