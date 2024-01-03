"بيئتنا خضراء".. مبادرة أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة لتحويل الشوارع والممرات إلى ما يشبه الحدائق
يكثّف أهالي مكة المكرمة هذه الأيام جهودهم، ما بين متطوعين وموظفين في قطاعات أهلية وجهات حكومية، للمشاركة في فعاليات المبادرة التطوعية "بيئتنا خضراء" التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة مؤخرًا؛ بهدف تحويل شوارع وممرات وأحياء مكة إلى ما يشبه الحدائق الخضراء.
وتأتي مشاركة الغالبية من طواقم العمل، بدافع الولاء للمدينة المقدسة، والحرص على خدمة ضيوفها من الحجاج والمعتمرين والمصلين، يشاركهم في ذلك العديد من الجهات الرسمية والشركات الخاصة، وبالتعاون مع فريق "ابتسامتهم حياة" التطوعي.
وتنطلق المبادرة في إطار مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030؛ سعيًا لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع السلوك البيئي المستدام، وتوعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على الأشجار وتحسين المشهد الحضري.
وحرصًا على الدقة في العمل، تم اختيار الأشجار من الأنواع التي تتلاءم مع الأجواء الحارة بمكة المكرمة، مثل: شجر النيم، وشجر اللوز البجلي، وشجرة جيتروفا، وأشجار أكاسيا جلوكا، وشجرة الياسمين الهندي، وشجيرة جهنمية، وشجيرة تيكوما وغيرها.
من ناحيته، ذكر المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني أن هذه المرحلة من المبادرة تم البدء في تنفيذها في حديقة النزهة بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة، بزراعة 10 آلاف زهرة من "الأمارانتس"، وسيتم تنفيذها تباعًا على مراحل متعددة، باختيار عدد من الحدائق والمتنزهات العامة التي ستتم تغطيتها خلال مراحل المبادرة التي تستهدف زراعة 30.000 شجرة وشجيرة متنوعة و200.000 حولية.