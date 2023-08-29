شيخ الأزهر يثمّن جهود خادم الحرمين وولي العهد في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الدكتور الطيب خلال اللقاء عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.