محليات

شيخ الأزهر يثمّن جهود خادم الحرمين وولي العهد في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

استعرض خلال لقائه مع مندوب السعودية بالجامعة العربية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
شيخ الأزهر أحمد الطيب يستقبل السفير عبدالعزيز المطر
شيخ الأزهر أحمد الطيب يستقبل السفير عبدالعزيز المطر

واس - القاهرة: استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، أمس، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الدكتور الطيب خلال اللقاء عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

ومن جانب آخر، أكد السفير "المطر" ضرورة الاستفادة من كل الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم والتضامن العربي، وتسخير هذه الجهود بما يخدم أهداف التقارب وتقدم الشعوب العربية والإسلامية.

أحمد الطيب
شيخ الأزهر الشريف

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org