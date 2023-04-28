"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، قد تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، قد يصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية تتحوّل تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.