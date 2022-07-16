"الجبير": السعودية ملتزمة بضمان الاستقرار في أسواق النفط

وأردف الجبير: "الرئيس "بايدن" لا يضغط علينا في هذه القضية، ويدرك أن السعودية حريصة على الحفاظ على الاستقرار في الأسواق، الرئيس لم يأت إلى هنا للضغط على السعودية، جاء الرئيس إلى هنا لعقد اجتماع مع أحد أهم حلفاء أمريكا في العالم وفي المنطقة، نحن نواجه تحديات مشتركة نحتاج إلى العمل معًا من أجل التغلب عليها".