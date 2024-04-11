"العجمي": في عصر الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي يزداد دور الكُتّاب والصحفيين

وواصل: يجب على الكاتب أن يتعامل مع جميع المواضيع والأفراد بنزاهة وحيادية، دون الانحياز لأي جهة أو مصلحة، ويتعين عليه أن يكون حذرًا في استخدام مصادره والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها؛ لتجنّب نشر الأخبار الملتوية التي قد تسبب الضرر للأفراد والمجتمعات، وبالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، فهي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من عمل الصحفي اليومي.