نداء استغاثي.. "العربية للهلال الأحمر" تدعو لتخفيف حجم المعاناة الإنسانية بمناطق النزاع العربية

جاء ذلك وفقًا لنداء أطلقهُ اجتماع الهيئة العامة للمنظمة العربية في دورتها 47 التي تستضيفها دولة قطر، حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، حيث أُطلق النداء نظراً لما تمر به العديد من الدول العربية من وضعٍ غير مسبوق من المعاناة الإنسانية؛ حيث أجبرت الصراعات المسلحة في بعض الدول العديد من السكان إلى النزوح داخل البلد أو اللجوء إلى بلد عربي مجاور؛ أو الهجرة إلى بلدان خارج الوطن العربي؛ بحثاً عن حياة آمنة كريمة.