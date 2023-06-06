نداء استغاثي.. "العربية للهلال الأحمر" تدعو لتخفيف حجم المعاناة الإنسانية بمناطق النزاع العربية

دعت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ الدول والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الدولية والإقليمية العاملة في الميدان الإنساني. والمانحين. والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لتكثيف الجهود لتوفير الموارد والدعم المطلوب لتخفيف المعاناة الإنسانية لمتضرري الكوارث والأزمات الإنسانية خاصة في المنطقة العربية.
جاء ذلك وفقًا لنداء أطلقهُ اجتماع الهيئة العامة للمنظمة العربية في دورتها 47 التي تستضيفها دولة قطر، حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، حيث أُطلق النداء نظراً لما تمر به العديد من الدول العربية من وضعٍ غير مسبوق من المعاناة الإنسانية؛ حيث أجبرت الصراعات المسلحة في بعض الدول العديد من السكان إلى النزوح داخل البلد أو اللجوء إلى بلد عربي مجاور؛ أو الهجرة إلى بلدان خارج الوطن العربي؛ بحثاً عن حياة آمنة كريمة.
وأبانت المنظمة وفقًا للنداء أن النزاع المسلح أدى إلى دمار أثر على كافة الخدمات الأساسية للحياة. منها الصحة، والطاقة، والغذاء، التعليم، الصمود المجتمعي كما شهدت بعض دول المنطقة العربية موجات من الكوارث المناخية. كالفيضانات والجفاف والتصحر؛ مما كان له تأثيراً على عدم استقرار المجتمعات. وتوقف برامج التنمية المستدامة. وتنتج عن ذلك ارتفاع نسبة الفقر. كوارث تزامن معها التضخم الذي يشهده العالم بأسره.
وكشفت المنظمة بأنها تتابع بقلقٍ بالغ التفاقم المستمر في تدهور الحالة الإنسانية في المنطقة العربية؛ حيث التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، والاحتلال الأجنبي، والنزوح الداخلي، واللجوء، والهجرة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانعدام الأمن الغذائي، وازدياد معدل الفقر والبطالة؛ في الوقت الذي تتقدم فيه بالشكر لجميع من ساهم في العون الإنساني للمناطق المنكوبة لتتطلع إلى مضاعفة الجهد حيث إن الحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات.
ودعت المنظمة أطراف حالات النزاعات المسلحة لاحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني؛ بفتح ممرات إنسانية آمنة من أجل تسهيل وصول العون الإنساني للمحتاجين المتضررين؛ وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني خاصةً العاملين منهم في القطاع الصحي والإغاثي؛ وعدم الاعتداء على الأعيان المدنية كالمستشفيات والمراكز الصحية وغير ذلك من المرافق الحكومية الأخرى؛ وعدم تحويلها إلى مناطق عسكرية؛ وعدم تعريض حياة السكان المدنيين للخطر باستخدامهم كدروع بشرية.
كما دعت في ندائها لاستمرار العمل وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المتخصصة والهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في البلدان المتضررة من الأزمات والكوارث والنزاعات المسلحة؛ بهدف تسهيل وصول المساعدات والعون الإنساني؛ وضمان عدالة توزيع المساعدات على كل المحتاجين والترشيد في استخدام الموارد.