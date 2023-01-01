رئاسة الحرمين: جولات رقابية لضمان كفاءة الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام

تواصل إدارة مراجعة الالتزام جولاتها الرقابية من خلال القيام بعددٍ من الجولات الميدانية لضمان التزام الإدارات بتقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام بكفاءة، ووضعت الإدارة آليات وطرائق لمعالجة المخاطر والمساهمة في رفع ثقافة إدارة تلك المخاطر، إضافة إلى رفع مستوى ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات لحماية موارد الرئاسة، وفي هذا السياق قامت إدارة مراجعة الالتزام بمراجعة إلتزام إدارتَي التطويف والهيئة للتأكد من التزامها بتطبيق أعلى المعايير المقدمة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.
وأوضح وكيل إدارة مراجعة الالتزام عدي بن محمد اليماني أن هذه الجولات تأتي من حرص إدارة الداخلية على تقييم وتقويم المخاطر ومدى الالتزام، مما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة وفاعلية الأداء وتوفير بيئة عمل مثالية تمتاز بالوضوح والشفافية.
تأتي هذه الجولات بتوجيه من مدير مراجعة الالتزام محمد بن غزاي الحكمي، ودعم من مدير عام المراجعة الداخلية ريان بن حسين العدواني، وبإشراف من وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية بدر بن صالح آل الشيخ، في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة وفق الأنظمة واللوائح، في ظل توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله-.