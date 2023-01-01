رئاسة الحرمين: جولات رقابية لضمان كفاءة الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام

تأتي هذه الجولات بتوجيه من مدير مراجعة الالتزام محمد بن غزاي الحكمي، ودعم من مدير عام المراجعة الداخلية ريان بن حسين العدواني، وبإشراف من وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية بدر بن صالح آل الشيخ، في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة وفق الأنظمة واللوائح، في ظل توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله-.