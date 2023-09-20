في لقاءين منفصلين.. "فيصل بن فرحان" يجتمع مع وزيرَيْ خارجية أذربيجان والكونغو

التقى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم؛ وزيرَ خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.