"ملكية العلا" تتوصل إلى أول وصف شامل لمواقع الاستقرار البشري خلال العصر الحجري الحديث في شمال غرب المملكة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، توصل فريق من علماء الآثار في تحقيق إلى أول وصف شامل للمستوطنات البشرية في شمال غرب المملكة خلال فترة العصر الحجري الحديث، وذلك من خلال الدراسة التي أشرفت عليها الهيئة، التي توصلت إلى أدلة تشير إلى أن سكان المنطقة في الألفيتين السادسة والخامسة قبل الميلاد كانوا أكثر استقرارًا وتطورًا مما كان يعتقد سابقًا.