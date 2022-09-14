كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تستعد لليوم الوطني 92 بعدد من الفعاليات‎‎

بدأت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 92، الذي يصادف يوم الجمعة 27 صفر 1444 الموافق الأول من الميزان 23/ 9/ 2022، وسينفذ هذا العام تحت شعار "هي لنا دار".
وأكد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أهمية وضرورة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة، وتنفيذ الفعاليات من قِبَل الإدارات والأقسام؛ إبرازًا للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيدًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة (2030) في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا المتدربين، وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وأضاف "العامودي" أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو ذكرى متجلية لانطلاقة الحياة الكريمة والحضارة بكل تفاصيلها في بلادنا الغالية، وهو ثمن عظيم لكفاح أعظم، كما يعطي مؤشرات إبداعية عن حضارةٍ صنعها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله وقادها أبناؤه من بعده.
وشدد "العامودي" على إيلاء هذه المناسبة الوطنية الغالية العناية والاهتمام من خلال تفعيل جميع أنشطة برنامج الاحتفاء وفق الإطار المحدد للاحتفاء وتحت الهوية المعتمدة، وتوثيق جميع الفعاليات المنفذة في الإدارات والأقسام.
وبيّن أنه تم تشكيل اللجان التنفيذية التي بدأت أعمالها منذ وقت مبكر للاحتفال بهذه المناسبة من خلال عدد من الفعاليات والبرامج التي سيتم تنفيذها على مستوى الكلية؛ لتولي مهام الإشراف والمتابعة لفعاليات وأنشطة الاحتفاء باليوم الوطني 92.