"المَزْمُوم" طبق تهامي يزيّن المائدة الجازانية

ويُعدّ طبق "المَزْمُوم" واحدًا من الأطباق التقليدية المشهورة منذ القدم في سهول تهامة، حيث يمتاز بطريقة مميزة في إعداد اللحم، ويضفي عليه نكهةً خاصّة ومميّزة للغاية، وذلك بوضع اللحم بعد إضافة البهارات في إناء فخاري يُسمى "المِدْوَلة" أو "الدِّويل" أو "المَزْمُوم"، ثم يُغطى الإناء ويوضع في الميفا "التنور"، حيث يكون قد وصل إلى الاستواء بمرور الساعات الأربع الأولى، لكن الطهاة يفضلون بقاءه في الميفا لـ 12 ساعة تامة، حيث يمنح ذلك اللحم النكهة المميزة والخاصة بالمزموم.