إندونيسيا أمام تحدٍ كبير في قمة هي الأصعب في تاريخ مجموعة الـG20

تستضيف جزيرة بالي الإندونيسية قمة قادة مجموعة العشرين في 15-16 نوفمبر الحالي، وسط ظروف جيوسياسية قد تكون الأصعب في تاريخ المجموعة، وتأتي القمة على وقع الحرب الروسية - الأوكرانية، ومقاطعة الدول الغربية لموسكو، في وقت تحاول فيه إندونيسيا الوصول برئاستها المجموعة إلى بر الأمان وسط تحديات دفعت بالبعض إلى التخوف من تفككها.
وعلى رغم مما تشير إليه التوقعات من إمكانية الخروج من القمة من دون بيان مشترك، فقد تنجح الدورة المقبلة في الوصول إلى عدد من الاتفاقيات سيراً على نهج الاجتماعات الوزارية التي أجريت على مدى العام.
وكان أبرز هذه الاجتماعات التي سبقت قمة القادة، لقاء وزراء المالية والزراعة في واشنطن أكتوبر الماضي برئاسة إندونيسيا والسعودية، الذي أكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.
وكان هناك أيضاً اجتماع وزراء الصحة لدول العشرين في أكتوبر الماضي، واجتماع وزراء التنمية واجتماع وزراء العمل والتوظيف في سبتمبر (أيلول) الماضي، كما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين أربع مرات كان أولها في فبراير (شباط) وآخرها في أكتوبر الماضيين.
ومن بين القضايا المالية التي نوقشت خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية تأسيس صندوق الوساطة المالية للاستجابة والوقاية للأمراض وأي جائحة مستقبلية، ونجحت المجموعة خلال هذا العام في توفير تمويل وصل إلى 1.4 مليار دولار للصندوق، إلى جانب حزمة الضرائب العالمية لتحسين نظام الضرائب.
واتفق الوزراء في شأن عدد من القرارات على رغم غياب صدور بيان ختامي مشترك، ومن بينها مساعدة الدول التي تعاني ضائقة الديون، ومعالجة مشكلات الديون في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال إطار عمل مشترك لتنظيم الديون.
اجتماعات وزارية
وكان اجتماع وزراء البيئة لدول العشرين من أبرز الاجتماعات الوزارية، إذ شهد فشل المجموعة في تبني بيان مشترك. وعلى رغم ما صدر من تصريحات من قبل إندونيسيا عقب الاجتماع بتعهد وزراء البيئة للمجموعة بتقليل آثار تدهور الأراضي والجفاف وحماية الأنظمة البيئية للأراضي والغابات وتقليل التأثيرات في التغير المناخي وخسارة التنوع البيولوجي، فإن مجموعة العشرين لم تخرج ببيان مشترك بين جميع أطرافها.
كما اختتم اجتماع وزراء الطاقة لدول العشرين في سبتمبر الماضي من دون إصدار بيان ختامي مشترك عن محادثات في شأن تغير المناخ وقضايا تأمين الطاقة واستقرار أسعارها دولياً.
من ناحية أخرى أسفرت الاجتماعات عن إعلان إندونيسيا موافقة دول المجموعة على ما يعرف باسم "حزمة بالي" التي تعمل على تسريع تحول الطاقة من خلال اتخاذ وتنفيذ خطوات عدة، منها تقوية الثقة والشفافية في التخطيط على المستويات الوطنية وزيادة المرونة في مجال الطاقة وتحقيق الاستقرار في الأسواق وتأمين مصادر الطاقة.
تحديات أمام القمة
وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أكثر من ثلثي سكان العالم، مع حجم تجارة عالمية بلغ 75 في المئة و80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتواجه إندونيسيا تحدياً صعباً في رئاستها مجموعة العشرين خلال العام الحالي، فالحرب الروسية - الأوكرانية ألقت بظلالها على اجتماعات القمة بين دول المجموعة، لتحد من التوافق بين أطراف النزاع المباشر وغير المباشر، خصوصاً مع تمسك الدول الغربية بموقفها ضد روسيا والعقوبات الاقتصادية الموقعة عليها.
وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة إطاحة روسيا من مجموعة العشرين أو مشاركة أوكرانيا خلال القمة المرتقبة في نوفمبر، وهي الدعوة التي صدقت عليها كندا وعدد من الدول الغربية، ولكن أندونيسيا رفضت هذه الدعوات، إذ دعت الرئيس الروسي لحضور القمة، وبتأييد صيني برازيلي، فيما طالبت الصين بتجنب مناقشة الحرب المستعرة في جدول أعمال قمة العشرين، مثمنة الدور الروسي في المجموعة.
الرد الروسي جاء من سفارتها لدى إندونيسيا رسمياً منذ أيام قليلة، حيث أعلنت تغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن حضور القمة شخصياً، وبرّر الكرملين غياب بوتين عن القمة لأن جدول أعماله يحول دون ذلك، مؤكدًا أنه لا يعتزم توجيه رسالة عبر الفيديو خلال القمة.
وكانت إندونيسيا قد أعلنت في أبريل الماضي عن دعوتها أوكرانيا لحضور اجتماعات العشرين، إلى جانب دعوة الرئيس الأوكراني لحضور قمة القادة في نوفمبر. وتأكد حضور عدد كبير من القادة وصل إلى 16 رئيساً ورئيس وزراء، بحسب التصريحات الإندونيسية الرسمية.
ومن بين الزعماء الذين أكدوا حضور القمة الرئيس الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المنتخبة حديثاً ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وحتى الآن يبدو حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون افتراضياً.
أزمات كبيرة في الانتظار
ومع ظهور الانقسامات الواضحة بين أعضاء مجموعة العشرين في عدد من القضايا، خصوصاً بعد الحرب الروسية - الأوكرانية يخشى البعض من إمكانية تفكك المجموعة أو فشلها، وحذر دبلوماسي إندونيسي مسبقاً من أن تفكك المجموعة قد يسبب الأحادية لجميع الدول، وأن هناك حاجة إلى بقاء مجموعة العشرين كما هي منصة عالمية للتعاون الاقتصادي يمكنها الاستجابة للتحديات الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن تمكن إندونيسيا من الحفاظ على قوام مجموعة العشرين متماسكاً من دون تفكك قد يحسب إنجازاً كبيراً لها، ومن أجل ذلك فلا بد من مناقشة قضايا العصر الحالي، مثل أزمة الغذاء وتحول الطاقة والتحول الرقمي خلال قمة القادة، مع محاولة تضييق نطاق المناقشات الخاصة بالصراعات الجيوسياسية قدر الإمكان.
وعلى رغم إمكانية ألا تسفر القمة المرتقبة عن إعلان موحد وبيان ختامي مشترك متفق عليه بين دول العشرين، تبقى المهمة الرئيسة لإندونيسيا، كرئيس للمجموعة، ضرورة الحفاظ على روح التعاون بين دول العشرين حتى يمكن أن تستمر في السنوات المقبلة.
وفي كل الأحوال تظل مجموعة العشرين منصة دولية ينظر إليها بصفتها طرفاً في إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية، وعليها أن تقوم بالتزامها أمام المجتمع الدولي، خصوصاً في ظل هذه الظروف التي يعانيها الاقتصاد العالمي، وتحاول إيجاد نقاط الاتفاق وتلافي نقاط الاختلاف.