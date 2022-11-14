إندونيسيا أمام تحدٍ كبير في قمة هي الأصعب في تاريخ مجموعة الـG20

تحديات أمام القمة

وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أكثر من ثلثي سكان العالم، مع حجم تجارة عالمية بلغ 75 في المئة و80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتواجه إندونيسيا تحدياً صعباً في رئاستها مجموعة العشرين خلال العام الحالي، فالحرب الروسية - الأوكرانية ألقت بظلالها على اجتماعات القمة بين دول المجموعة، لتحد من التوافق بين أطراف النزاع المباشر وغير المباشر، خصوصاً مع تمسك الدول الغربية بموقفها ضد روسيا والعقوبات الاقتصادية الموقعة عليها.