سعد الوادعي يحصد المركزَ الأول في المسابقة الدولية للاختراعات والابتكار بسنغافورة

شارك السفيرُ السعودي في سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي، المهندسَ سعد بن تركي الوادعي فرحتَه بالفوز والحصول على جائزة الميدالية الذهبية والمركز الأول علميًّا في Worldinvent المسابقة الدولية للاختراعات والابتكارات على مستوى العالم في سنغافورة، وجائزة أفضل برزنتيشن إبداعي.