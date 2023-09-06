سعد الوادعي يحصد المركزَ الأول في المسابقة الدولية للاختراعات والابتكار بسنغافورة

شارك السفيرُ السعودي في سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي، المهندسَ سعد بن تركي الوادعي فرحتَه بالفوز والحصول على جائزة الميدالية الذهبية والمركز الأول علميًّا في Worldinvent المسابقة الدولية للاختراعات والابتكارات على مستوى العالم في سنغافورة، وجائزة أفضل برزنتيشن إبداعي.
وكان ذلك المشروع باسم FETHABOT ؛ وهو عبارة عن روبوت ذكي يتفاعل مع الإنسان داخل المباني؛ حيث يهدف المشروع إلى مساعدة الزوار وذوي الإعاقة داخل المباني لتوصيلهم إلى وجهتهم المحددة بكل سهولة، بالإضافة للإجابة عن استفساراتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي والقوى الكهربائية وعدة تقنيات مساندة.
"سبق" تتقدّم بالتهنئة للمهندس الوادعي بذلك الفوز، وتتمنّى له المزيد من تحقيق المراكز المتقدمة في جميع مسابقاته المحلية والدولية.