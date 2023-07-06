"التدريب التقني" يعلن مواعيد القبول والتسجيل لعام 1445هـ

وأشار مدير عام شؤون المتدربين المهندس خالد بركات إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي، ستكون عبر البوابة الإلكترونية (قبولي).