محليات

"التدريب التقني" يعلن مواعيد القبول والتسجيل لعام 1445هـ

"بركات": جميع إجراءات القبول إلكترونية ستكون عبر "قبولي"
"التدريب التقني" يعلن مواعيد القبول والتسجيل لعام 1445هـ

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام التدريبي القادم 1445هـ.

وأوضحت المؤسسة أن القبول سيكون على مرحلتين؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الاثنين الموافق 22 ذي الحجة من الشهر الجاري للدبلوم الثانوي والبرامج القصيرة للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية (صباحي)، وتستمر إلى يوم الخميس 25 ذي الحجة 1444هـ.

وتنطلق المرحلة الثانية للقبول في برامج دبلوم الكليات التقنية الصباحي والمسائي يوم الأحد 28 ذي الحجة، وتستمر حتى يوم الأربعاء 1 محرم 1445هـ.

وأشار مدير عام شؤون المتدربين المهندس خالد بركات إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي، ستكون عبر البوابة الإلكترونية (قبولي).

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org