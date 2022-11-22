مصادر "سبق" تتوقّع ترحيل اختبارات يوم غد الأربعاء إلى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي القادم

توقعت مصادر لـ"سبق" أن ترحّل وزارة التعليم اختبارات يوم غد الأربعاء للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، إلى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.
جاء ذلك لكون يوم غد الأربعاء إجازةً رسمية؛ تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بأن يكون يوم غد الأربعاء إجازة للموظفين في القطاعين العام والخاص، وللطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية.
وينتظر أن تصدر وزارة التعليم خلال الساعات القادمة توضيحًا رسميًّا عن إعادة جدولة اختبارات يوم غد الأربعاء وتوقيتها الجديد.