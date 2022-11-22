مصادر "سبق" تتوقّع ترحيل اختبارات يوم غد الأربعاء إلى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي القادم

جاء ذلك لكون يوم غد الأربعاء إجازةً رسمية؛ تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بأن يكون يوم غد الأربعاء إجازة للموظفين في القطاعين العام والخاص، وللطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية.