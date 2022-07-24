المدير التنفيذي لـ "دفاتر": نجحنا في حيازة ثقة أكثر من 20 جهة حكومية.. وندير أصولاً للقطاع الخاص تقارب 13 مليار ريال

قال صالح المطيري الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ “دفاتر” المنصة العربية المتكاملة لإدارة الأعمال، أن "دفاتر" نجحت كمنصة سعودية في الحصول على ثقة أكثر من 20 جهة حكومية، لتقديم خدمات متنوعة، مضيفا أن المنصة تدير أصولاً للقطاع الخاص تقارب قيمتها 13 مليار ريال سعودي، ولديها أكثر من 40 ألف مستخدم يتوزعون بين الأعمال المتوسطة، والكبيرة، والكبيرة جداً.