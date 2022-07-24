المدير التنفيذي لـ "دفاتر": نجحنا في حيازة ثقة أكثر من 20 جهة حكومية.. وندير أصولاً للقطاع الخاص تقارب 13 مليار ريال

قال صالح المطيري الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ “دفاتر” المنصة العربية المتكاملة لإدارة الأعمال، أن "دفاتر" نجحت كمنصة سعودية في الحصول على ثقة أكثر من 20 جهة حكومية، لتقديم خدمات متنوعة، مضيفا أن المنصة تدير أصولاً للقطاع الخاص تقارب قيمتها 13 مليار ريال سعودي، ولديها أكثر من 40 ألف مستخدم يتوزعون بين الأعمال المتوسطة، والكبيرة، والكبيرة جداً.
وتابع المطيري "نجحنا كمنصة سعودية في حيازة ثقة أنظمة جهات حكومية وبنكية حساسة لربطها تقنياً مع خدماتنا التي نقدمها لعمائنا مثل وزارة الداخلية، والبنك المركزي السعودي، وتابع "بالتأكيد لم يأت هذا الربط إلا بعد التأكد من دقة وأمان أنظمة دفاتر، وموثوقيتها العالية، وهذا مصدر فخر كبير لنا كشركة سعودية نجحت في منافسة نظيراتها العالمية".
وأكد المطيري أن هناك أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية سعودية تستعين بخدمات دفاتر مثل وزارة المالية، ومكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل، والشؤون الصحية في الحرس الوطني، وهيئة تطوير مكة المكرمة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، وصندوق النفقة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وغيرها الكثير"
وعن الخدمات التي تقدمها دفاتر لهذه الجهات قال الرئيس التنفيذي لـ "دفاتر": تتنوع الخدمات حسب طلبات كل جهة، وبعد تقييم لما تحتاجه وما يساعدها على تطوير أعمالها للأفضل، حيث إننا نملك القدرة في منصتنا على تصميم حلول حسب الطلب، وتتوافق مع احتياجات كل عميل بشكل مستقل، وبصورة عامة نجحنا في رسم وميكنة كامل إجراءاتهم المتعلقة بالمبادرات والمشاريع والمشتريات وخدمات الموارد البشرية بتفاصيلها المتعددة".
وكشف المطيري أن حجم الأصول التي تديرها منصة "دفاتر" شهريا تتجاوز ١٢.٨ مليار ريال، وأنها تقدم خدماتها إلى أكثر من 15 ألف عميل، عبر طيف واسع من الخدمات تبدأ من إدارة الشركات إلكترونياً بالكامل، مروراً بإدارة المصانع والشركات التجارية، وصولاً إلى المطاعم والمقاهي، إضافة إلى تقديم خدمات محاسبية شاملة.
وتعد منصة "دفاتر" واحدة من أكبر منصات إدارة الأعمال المتكاملة التي توفر خدماتها باللغة العربية كما تقدم حلولا تشمل إدارة وتخطيط الموارد، الإدارة المالية وإدارة شؤون الموظفين والتخزين والتوزيع والتحصيل الإلكتروني والفوترة الإلكترونية، وقد تأسست في 2013 تحت شعار “أدر عملك في أي وقت ومن أي مكان”، وتقوم المنصة بتطوير وتقديم خدمات البرمجيات المؤجرة عبر الحلول السحابية والمخصصة لقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.