"آل الشيخ" للخطباء: حُثوا على توجيه الصدقة للأكثر احتياجًا عبر المنصات الرسمية

وشدد على ضرورة حث المحسنين على التبرع للأسر الفقيرة بالسلال الغذائية؛ لنيل أجر صدقة السر، إلى جانب توضيح وجود من هم أشد حاجة للصدقات والزكوات، وهم ممن تراكمت عليهم الديون، وحرموا من مشاركة أهلهم في هذا الشهر المبارك لإيقافهم وسجنهم؛ بسبب الديون التي عليهم للآخرين وعجزوا عن سدادها، وبيان أن هذه الفئة أولى بصرف هذه الصدقات التي تقدر بمئات الملايين وتنفق في كل عام على أطعمة في مشاريع الإفطار التي يستفيد منها من هو أقل حاجة منهم أو ليس بحاجة إليها.