"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة 65

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 65.
وأشار البرنامج إلى أن استقبال الطلبات عن شهر أبريل 2023، سيكون من خلال البوابة الإلكترونية.
وكان قد أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستّين، وذلك بعد التوجيه الكريم والمتضمّن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة، وحتى دفعة شهر يوليو 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا.