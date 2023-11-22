"تنظيم الإعلام" تُعرف بشهادة عدم الممانعة لإنشاء جمعيات وأندية دعم الأنشطة الإعلامية

وأوضحت أن متطلبات تقديم مسودة اللائحة الداخلية للجمعية أو النادي تتضمن "الأهداف، الميزانية، الاختصاصات، طريقة الانتساب، مدة العضوية ومدة الرئاسة، آلية الاجتماعات الخاصة والعامة، واختصاصات أعضاء مجلس الإدارة".