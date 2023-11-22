"تنظيم الإعلام" تُعرف بشهادة عدم الممانعة لإنشاء جمعيات وأندية دعم الأنشطة الإعلامية

نوّهت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بأنه ومن أجل تطوير وتنمية المهارات الإعلامية للمهتمين والمختصين، فإنها تُصدِر شهادة عدم الممانعة لإنشاء الجمعيات والأندية المتخصصة في دعم وتطوير الأنشطة الإعلامية، وتقديم الخدمات الإعلامية ذات الصلة.
وأوضحت أن متطلبات تقديم مسودة اللائحة الداخلية للجمعية أو النادي تتضمن "الأهداف، الميزانية، الاختصاصات، طريقة الانتساب، مدة العضوية ومدة الرئاسة، آلية الاجتماعات الخاصة والعامة، واختصاصات أعضاء مجلس الإدارة".
وأضافت الهيئة: يمكن التقديم الآن عبر منصة إعلام: http://elaam.gamr.gov.sa.