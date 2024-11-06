خلال استقباله وزير الحج.. أمير الشرقية يطلع على خطط تطوير المنافذ البرية

اطّلع الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم على مشروع تطوير المنافذ البرية.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي قدم عرضًا عن خطط تطوير المنافذ البرية في المملكة، ومن ضمنها المنافذ البرية في المنطقة الشرقية من خلال تقييم الرحلة الحالية، وتصميم الرحلة المستقبلية للعابرين عبر المنافذ، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمتهم وفق أفضل الممارسات الدولية.
وثمّن نائب أمير المنطقة الشرقية الدعم الذي توليه القيادة لتطوير المنافذ البرية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعابرين منها، وخاصة الحجاج والمعتمرين.
وقدم الوزير "الربيعة" الشكر والامتنان لنائب أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال.