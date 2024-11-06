خلال استقباله وزير الحج.. أمير الشرقية يطلع على خطط تطوير المنافذ البرية

جاء ذلك خلال استقباله وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي قدم عرضًا عن خطط تطوير المنافذ البرية في المملكة، ومن ضمنها المنافذ البرية في المنطقة الشرقية من خلال تقييم الرحلة الحالية، وتصميم الرحلة المستقبلية للعابرين عبر المنافذ، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمتهم وفق أفضل الممارسات الدولية.