"أمانة الطائف" تكمل استعداداتها للمرحلة الأولى لخطتها التشغيلية بشهر رمضان

وتم تعزيز برنامجها التثقيفي للامتثال للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية في الأسواق والمطاعم ومواقع التحضير، وحذّرت أمانة الطائف من استغلال شهر رمضان من قِبَل البعض في تجاوز النظام لتحقيق مكاسب سريعة بطريقة غير نظامية، بأنهم سيتعرضون للعقوبات الرادعة وفق لائحة الجزاءات البلدية، وأنها لن تتهاون حيال أي مخالفة تطال صحة المستهلك.