"التنبيه" أصبح "تحذيراً".. "الأرصاد": نتابع الحالة المطرية على جدة

ويوجه المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات عن جميع التقلبات الجوية، تكون البداية بتنبيه، ثم ترفع المستوى لتنبيه متقدم، ثم لتحذير وهي أعلى درجة في التنبيهات، كما يتابع المركز على مدار اليوم جميع التقلبات والظواهر المصاحبة.