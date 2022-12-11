"التنبيه" أصبح "تحذيراً".. "الأرصاد": نتابع الحالة المطرية على جدة

رفع المركز الوطني للأرصاد مستوى "التنبيه المتقدم" إلى "تحذير" في الوقت الذي تشهد فيه مدينة جدة أمطاراً، وتستمر إلى العاشرة صباحاً.
وقال المركز: "رفع مستوى التنبيه المتقدم على جدة إلى "تحذير"، ويستمر إلى العاشرة صباحاً، والمركز يراقب على مدار الساعة الحالة المطرية والظواهر المصاحبة لها.
ويوجه المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات عن جميع التقلبات الجوية، تكون البداية بتنبيه، ثم ترفع المستوى لتنبيه متقدم، ثم لتحذير وهي أعلى درجة في التنبيهات، كما يتابع المركز على مدار اليوم جميع التقلبات والظواهر المصاحبة.