أمين الشرقية يتفقد عدداً من المشاريع التنموية والخدمية في الدمام

قام أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء، بجولة شملت عدداً من المشاريع التنموية والخدمية في الدمام، اطلع خلالها على سير العمل ونسب الإنجاز بهذه المشاريع، والتأكد من معايير الجودة والتنفيذ، يرافقه الوكلاء، وعدد من رؤساء البلديات ومدراء الإدارات المعنية بالأمانة.
واطلع في جولته الميدانية على عدد من مواقع العمل، بدأها بالوقوف على تنفيذ مشاريع شبكات تصريف الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام، والتي طرحت خلالها الأمانة 7 مشاريع جديدة لاستكمال وتطوير البنية التحتية بقيمة 673 مليون ريال، ضمن المرحلة الثانية من خدمة الأحياء المتبقية بالضاحية.
وتضمنت مشاريع المرحلة الأولى إنشاء خطوط طرد بأقطار 1800 ملم من موقع محطات تصريف مياه الأمطار بالضاحية، بأطوال إجمالية 27588 متراً طولياً، وشبكات لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بأقطار تتراوح من 400 ملم وحتى 3000 ملم وبأطوال بلغت 36103 أمتار طولية و545 مناهل تصريف مياه الأمطار، و860 مصائد تصريف مياه الأمطار، ومحطة ضخ لتصريف مياه أمطار بالحي الخامس بقدرة تصريفية إجمالية بلغت 26500 متر مكعب في الساعة، وكذلك محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني بقدرة تصريفية 22700 متر مكعب في الساعة.
وتجول على عدد من الحدائق ومواقع مضامير المشي في الدمام متمثلة في حديقة وممشى الشعلة وحديقة النهضة، والتي قامت أمانة الشرقية بإعادة تأهيلها وتنفيذها ضمن 17 حديقة بحاضرة الدمام، بهدف زيادة نسبة المسطحات الخضراء وتعزيز الأثر الجمالي، لما يمثله التشجير من جذب سياحي للمنطقة، إضافة للإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن، فيما قدرت المساحة الإجمالية للحدائق 180 ألف متر مربع وبلغت مساحة المسطحات الخضراء 100 ألف متر مربع، واشتملت حديقتي الشعلة والنهضة على زراعة أشجار ظل متنوعة وملاعب لكرة القدم، إضافة إلى ألعاب تفاعلية وترفيهية وألعاب قوى للفئات العمرية المختلفة وألعاب مهيأة لذوي الإعاقة، إلى جانب لوحات تعليمية وتوعوية لمرتادي هذه الحدائق، ويعد ممشى الشعلة بالدمام ممشى تفاعلياً بمساحة 11000 متر مربع، ويحتوي على مسار جري بطول إجمالي 900 متر، بالإضافة إلى خدمات متنوعة على طول الممشى.
وتضمنت جولة الأمين الوقوف على مشروع تطوير طريق الأمير متعب في الدمام، مطلعاً على الأعمال المنجزة بعد أن تم افتتاحه مؤخراً على امتداد ٦ كم، تبدأ من تقاطع الطريق الدائري حتى دوار القصور مروراً بالتقاطع مع طريق الأمير محمد بن فهد، وسيساهم التطوير الجديد للطريق في انسيابية حركة المركبات نتيجة إلغاء الإشارة المرورية واستحداث مناطق دوران بالاتجاهين، إضافة إلى تقليل الازدحام المروري وتسهيل الحركة المرورية، عند تقاطع شارع الأمير متعب مع طريق الأمير محمد بن فهد إلى ما يزيد عن النصف وتقسيم زمن العبور على اتجاهين فقط بدلاً من أربعة اتجاهات، فيما تضمنت أعمال التطوير إعادة الإنشاء والكشط والسفلتة والأرصفة وشبكات الري والتشجير، إضافة لعمل ممشى يخدم الأحياء المجاورة لتسهيل حركة السير ورفع جودة الحياة.
وشملت الجولة، مشروع صيانة وتطوير طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق عمر بن الخطاب "دوار الفاخرية" سابقاً، والذي تم إنجاز نسبة 95% من أعماله.
كما تجول على مشروع صيانة بعض التقاطعات الرئيسية بمدينة الدمام التي تهدف لربط أحياء (طيبة والندى) بحي الشعلة وربط طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب بطريق الأمير متعب بن عبد العزيز.
واختتمت الجولة بزيارة كورنيش الدمام واطلع على التصاميم الخاصة بتطوير الكورنيش الجزء الرابط بين مركز الملك عبدالله الحضاري وميدان الصدفة بمساحة تتجاوز ٦٠٠ ألف متر مربع، فيما سيتم تنفيذها وفق معايير ذات جودة ومواصفات عالية لتصبح عامل جذب سياحي للدمام، حيث سيعمل هذا المشروع التطويري على الارتقاء بجودة الحياة بالمدينة وتحسين المشهد الحضري، إضافة إلى تعزيز النمط الصحي والاستدامة البيئية والمحافظة على الدمج المجتمعي والسلامة المرورية.