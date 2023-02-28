أمين الشرقية يتفقد عدداً من المشاريع التنموية والخدمية في الدمام

وتضمنت جولة الأمين الوقوف على مشروع تطوير طريق الأمير متعب في الدمام، مطلعاً على الأعمال المنجزة بعد أن تم افتتاحه مؤخراً على امتداد ٦ كم، تبدأ من تقاطع الطريق الدائري حتى دوار القصور مروراً بالتقاطع مع طريق الأمير محمد بن فهد، وسيساهم التطوير الجديد للطريق في انسيابية حركة المركبات نتيجة إلغاء الإشارة المرورية واستحداث مناطق دوران بالاتجاهين، إضافة إلى تقليل الازدحام المروري وتسهيل الحركة المرورية، عند تقاطع شارع الأمير متعب مع طريق الأمير محمد بن فهد إلى ما يزيد عن النصف وتقسيم زمن العبور على اتجاهين فقط بدلاً من أربعة اتجاهات، فيما تضمنت أعمال التطوير إعادة الإنشاء والكشط والسفلتة والأرصفة وشبكات الري والتشجير، إضافة لعمل ممشى يخدم الأحياء المجاورة لتسهيل حركة السير ورفع جودة الحياة.