"كفالة" يحصد جائزةَ الحكومة الرقمية العربية للعام 2023

وتعتمد الجائزة على عدة معايير توفّرت في برنامج "كفالة" في فئة الابتكار الحكومي؛ وهي الحاجة التي أدت إلى فكرة الابتكار، والقيمة المضافة إلى الابتكار، وخطوات تنفيذه وتوثيقه، إضافة إلى القابلية لتنفيذ مبادرات مستقبلية، والتصور المستقبلي لها.