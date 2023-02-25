سمو ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية

حضر حفل سباق "كأس السعودية"، كل من: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير تركي الفيصل، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.