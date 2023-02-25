سمو ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حفل سباق "كأس السعودية" وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس اللجان الفنية.
وقد وصل بمعية سمو ولي العهد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.
وقد عزف السلام الملكي قبيل بدء السباق.
بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.
عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.
وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى منصة التسليم.
وقدم سمو ولي العهد التهنئة لهيرو ريس كومبني ليمتد مالك الجواد بينثلاسا، حيث رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.
كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد يوشيتو ياهاجي والخيال يوتاكا يوشيدا، اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.
والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر حفل سباق "كأس السعودية"، كل من: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير تركي الفيصل، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.
كما حضر الحفل من مملكة البحرين، الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وأصحاب المعالي، وكبار ضيوف حفل كأس السعودية من داخل المملكة وخارجها وعدد من ملاك الخيل المشاركة.