"فلكية جدة": غدًا أول يوم في فصل الربيع فلكيًا

وبيّن أن الاعتدال الربيعي يمثل نقطة في مدار الأرض حول الشمس، وهو أيضاً علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس "ظاهرياً" خط الاستواء السماوي منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء.

وأشار إلى أنه بشكل عام يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة, والليل 12 ساعة, ولكن هذا لا يحدث تماماً لسببين الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي وهذا في حد ذاته يعطي نحو 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة.