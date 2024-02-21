بمناسبة "يوم التأسيس".. متحف وأرشيف "الرشيدي" يفتح أبوابه في حائل بقِطَع أثرية وتراثية ووثائق تاريخية

ويتيح المتحف للزوار خلال الإجازة الاطلاع على ما يحتويه من قِطَع أثرية وتراثية ووثائق ومخطوطات ومواد عرض أخرى، ومعروضات تاريخية من الحضارات التي شهدتها الجزيرة العربية انتهاء بالعصر الإسلامي، إضافة إلى أركان المتحف وأقسامه وقاعاته المتنوعة، كما أنه سيتم عرض أفلام وثائقية تتحدث عن تاريخ السعودية وملحمة توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.