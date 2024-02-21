بمناسبة "يوم التأسيس".. متحف وأرشيف "الرشيدي" يفتح أبوابه في حائل بقِطَع أثرية وتراثية ووثائق تاريخية

يفتح متحف وأرشيف "سطام عايض الرشيدي" الخاص أبوابه طوال أيام الإجازة أمام زوَّاره من المواطنين والمقيمين من أفراد وعائلات؛ بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.
ويستقبل المتحف زواره خلال الإجازة من يوم 12 إلى 22 شعبان 1445هـ في فترة مسائية واحدة، من الساعة الرابعة عصرًا إلى الثامنة مساء.
ويتيح المتحف للزوار خلال الإجازة الاطلاع على ما يحتويه من قِطَع أثرية وتراثية ووثائق ومخطوطات ومواد عرض أخرى، ومعروضات تاريخية من الحضارات التي شهدتها الجزيرة العربية انتهاء بالعصر الإسلامي، إضافة إلى أركان المتحف وأقسامه وقاعاته المتنوعة، كما أنه سيتم عرض أفلام وثائقية تتحدث عن تاريخ السعودية وملحمة توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.
ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بمشاركة المتحف في المناسبات الوطنية والاجتماعية؛ بهدف تعريف أكبر شريحة من الزوار بالتراث الوطني؛ وهو ما يعزز الجهود المحلية للحفاظ على التراث الوطني، والتعريف به.
ويُعدُّ متحف "الرشيدي" بمركز فيضة أثقب جنوب منطقة حائل من أبرز المتاحف في السعودية، ويحتوي على مقتنيات تُبرز البُعد التاريخي والحضاري للمملكة، ويتضمن إمكانات عالية التقنية من حيث الإنشاءات والتجهيزات والمجسمات وثراء المعروضات وتنوُّعها.