الإثنين المقبل.. مجلس شؤون الأسرة ينظّم ملتقى "أسرة واعية بلا مخدرات"

وأكّدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، أنّ هذا الملتقى يأتي في سياق مبادرات مجلس شؤون الأسرة لنشر الوعي حول قضايا وتحديات الأسرة، وتحقيق مستهدفاته في تمكينها وحمايتها من المهددات والمخاطر المحتملة، حيث تمثل المخدرات إحدى تلك المخاطر التي يمكن أن تهدم كيان الأسرة وتتسبّب لها في الكثير من الآثار السلبية التي تمتد للمجتمع بشكل عام. وأشادت بالجهود الوطنية التي تبذلها كافة القطاعات ذات العلاقة للقضاء على المخدرات متمثلة في حملة وطن بلا مخدرات.