"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3% خلال الربع الأول 2024

وعلى صعيد الواردات ارتفعت في الربع الأول 2024م بنسبة 6.4% وبالنظر للميزان التجاري السلعي؛ فقد انخفض الفائض بنسبة 24.8% عن نفس الربع من العام السابق، وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الرابع 2023م)؛ فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 1.4%، كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 0.2%، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.3%، وسجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضًا بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع الرابع 2023م. وأوضحت الهيئة أن نسبة الصادرات غير النفطية تشمل إعادة التصدير إلى الواردات في الربع الأول 2024م؛ حيث بلغت 34.7% مقابل 35.8% في الربع الأول 2023م؛ نتيجة لارتفاع الكبير للواردات؛ حيث بلغ 6.4%، مقابل الارتفاع في الصادرات غير النفطية والذي بلغ 3.3% خلال هذه الفترة.