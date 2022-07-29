مهرجان صيف أبها 2022.. فنون استعراضية ومناطق للتسوق والترفيه ضمن انطلاقه

انطلقت أمس فعاليات مهرجان صيف أبها 2022 تحت شعار "فوق الجبال"، وذلك في منطقة فعاليات سما أبها، عبر 6 مناطق ترفيهية وفنية تضم عددًا من المطاعم العالمية والمحلية، إلى جانب مشاريع رواد أعمال محلية، وفنون استعراضية عالمية على مساحة تقدّر بـ126 ألف متر مربع".