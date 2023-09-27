محليات

"مكافحة المخدرات" تطيح بـ3 أشخاص بحائل لترويجهم مواد مخدرة

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تطيح بـ3 أشخاص بحائل لترويجهم مواد مخدرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ثلاثة مواطنين بمنطقة حائل، لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
حائل
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
مادة الإمفيتامين المخدر

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