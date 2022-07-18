80 ألف تحميل في 20 يومًا.. تفاعلٌ واسع تُسجله أدلة "الحج والعمرة"

سجلت الأدلة التوعوية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، بداية موسم الحج للعام 1443هـ، تفاعلًا واسعًا تجاوز 80 ألف عملية تحميل خلال 20 يومًا من إطلاقها، بمعدل يومي تجاوز 4 آلاف تحميل.
وتأتي الأدلة التوعوية ضمن جهود الوزارة لتوعية ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة، ومن كافة أقطار العالم لأداء نسك الحج، والمهتمين بالجوانب الإجرائية والدينية والصحية في الحج؛ حيث يمكن التعرف على تفاصيل الأدلة من خلال زيارة الرابط:https://guide.haj.gov.sa .
وتضم الأدلة 13 دليلًا تفصيليًّا بنحو 14 لغة، تتناول الموضوعات التي تهم الحجاج بأسلوب سهل ومبسط، يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك؛ بهدف تسهيل رحلة حجهم بطمأنينة ويسر.
وتقدم الأدلة التوعوية ترجماتٍ يصل عددها إلى 182 دليلًا بعدد صفحات يتجاوز 10 آلاف صفحة بعد الترجمة، وتضم كل المعلومات والتوجيهات الشرعية والصحية والإجرائية والتنظيمية بلغة مبسطة وصور ورسومات تفصيلية؛ لتسهيل قراءتها والاحتفاظ بها؛ علاوة على إمكانية مشاهدتها ضمن فيديوهات والاستماع إليها ضمن كتاب صوتي مجانًا.
وتتيح الوزارة الأدلةَ بعدة لغات؛ منها "العربية- الإنجليزية- الفرنسية- الأوردية- البنغالية- الإندونيسية- الماليزية- الهوساوية- الأماهيرية - الفارسية- الإسبانية- التركية- الروسية- السنهالية".