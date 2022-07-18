80 ألف تحميل في 20 يومًا.. تفاعلٌ واسع تُسجله أدلة "الحج والعمرة"

سجلت الأدلة التوعوية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، بداية موسم الحج للعام 1443هـ، تفاعلًا واسعًا تجاوز 80 ألف عملية تحميل خلال 20 يومًا من إطلاقها، بمعدل يومي تجاوز 4 آلاف تحميل.