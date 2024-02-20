"ديك روبيرتس": هناك العديد من الفرص في المملكة للمنتجين الإعلاميين المبتدئين

أكد الإعلامي ديك روبيرتس، أن هناك العديد من الفرص في المملكة للمنتجين الإعلاميين المبتدئين.
وأضاف روبيرتس خلال كلمته في المنتدى السعودي للإعلام، أن وسائل التواصل الاجتماعي تسهّل الطريق لهم، والتسويق الناجح يساهم في نجاح الأعمال.
وانطلقت اليوم، جلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة لتجمع -على مدى يومين- قادة وصناع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، في أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة يقدّمها 150 متحدثًا من رواد صناعة الإعلام والمختصين والممارسين من مختلف دول العالم يناقشون فيها 80 محورًا.
ويتطرق المنتدى عبر جلساته وورشه إلى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.
ويبحث المنتدى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الموبايل والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، وواقع الإعلام العربي.