"الخريف" يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي و"قطر للتنمية"

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، مقر وزارة الصناعة والتجارة القطرية، وعقد اجتماعًا مع الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، بحضور الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب.