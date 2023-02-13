بروكسل.. وزير الخارجية يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، كما تطرق الجانبان إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.