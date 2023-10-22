"الخريف": المملكة تراهن على أن تكون إحدى أهم دول العالم للمساهمة في سلاسل الإمداد

وبيّن أن هناك مبادرة من طرف الوزارة لدراسة 9 آلاف منتج بشكل تفصيلي لكامل سلاسل الإمداد، وأين يمكن أن تكون المملكة لاعبًا رئيسيًّا في هذه المنتجات من خلال موقعها سواء من المواد الخام إلى التحويل في بعض المنتجات التي تحتاج إلى طاقة أو إلى معادن.