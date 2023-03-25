أكثر من 976 ألف مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام استفادوا من سلسلة خدمات نوعية بالأمس

وتم تقديم خدمة التطويف لـ 3.683 مستفيداً، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 3.000 لتر من المعطرات، و31.800 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4.600 لتر من معقمات الأيدي، و 4.300 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 4.100 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 31.600 لتر في تعقيم الأسطح .