الموانئ السعودية تحقّق ارتفاعًا 21.14% في الحاويات القياسية و5.81% في الطنيات خلال مارس

وسجل شهر مارس لعام 2023م، استيراد 76,086 سيارة بزيادة 11.42% مقارنة بـ68,287 سيارة في نفس الفترة من العام السابق، وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعًا نسبته 12.59% بنحو 984 سفينة مقارنة بـ874 سفينة في مارس 2022، وأيضًا استقبلت الموانئ السعودية 104,575 راكبًا بزيادة 21.16% عن الشهر المقابل في عام 2022، الذي سجّل 86,308 ركاب.