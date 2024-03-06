بالشراكة مع "إندور كابيتال" .. "عوائد المالية" تعلن عن تأسيس صندوق أراك للشركات فائقة النمو

أعلنت "عوائد المالية بالشراكة مع إندور كابيتال تأسيس صندوق أراك للاستثمار في الشركات فائقة النمو، وهو صندوق رأس مال استثماري مرخص من هيئة السوق المالية تحت إدارة شركة عوائد الأصول المالية، بالتعاون مع شركة إندور كابيتال كمستشار استراتيجي في الصندوق.
يأتي تأسيس الصندوق في ظل الأوضاع الراهنة في العالم والتي تتسم بالركود والأزمات الاقتصادية، بهدف الاستفادة من فرصة النمو التي تحققها المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الاستثمار في الشركات العالمية الناجحة في قطاع التكنولوجيا وربطها بالمملكة العربية السعودية وتكوين علاقات استراتيجية من شأنها مساعدة هذه الشركات على النمو داخل المملكة.
وأكد عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لشركة عوائد الأصول المالية، "شهد الاقتصاد السعودي نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة مما دفع الجهات والبنوك العالمية للإشادة به مع توقعات مستقبلية إيجابية في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز مكانة البلاد كقوة اقتصادية عالمية رائدة وأثبتت نجاحها في عدة قطاعات بالإضافة للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة الرشيدة في المملكة حيث تٌعد هذه العوامل فرصة واعدة للاستثمار في السوق السعودي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تأسيس صندوق أراك كصندوق استراتيجي للاستثمار في قطاعات مختلفة ومساعدتها على النمو في المملكة"
وأضاف طارق فهيم المدير العام لشركة إندور كابيتال "نهدف لأن يكون صندوق أراك صندوقًا نوعيًا من ناحية قطاعات الشركات المستهدفة للاستثمار مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الحيوية والكهرباء والخدمات اللوجستية الذكية وأشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأيضًا من ناحية آلية الطرح وخيارات الخروج"
الصندوق بحجم 200 مليون دولار ويركز على الاستثمار في الأسهم الأولية والثانوية في عدة شركات في مرحلة النمو والتوسع ويوفر للمساهمين خيارات خروج متعددة، تبدأ في وقت مبكر من نهاية السنة الثانية وتمتد حتى السنة الخامسة، ومن المتوقع أن يساهم الصندوق في زيادة إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 10 مليار دولار مما يعزز نمو الاقتصاد السعودي.
يهدف الصندوق لأن يكون بمثابة الجسر الرئيسي الذي يربط المملكة العربية السعودية بالعالم وذلك من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة والرائدة في مجال التكنولوجيا.
الجدير بالذكر بأن الصندوق تحت إدارة شركة عوائد الأصول المالية، بالتعاون مع شركة إندور كابيتال كمستشار استراتيجي للصندوق حيث تُعد من كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة وقد استثمرت مسبقًا في عدة شركات في السيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن ضمن هذه الشركات ٥ شركات تجاوزت قيمتها مليار دولار (يونيكورن).