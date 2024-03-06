بالشراكة مع "إندور كابيتال" .. "عوائد المالية" تعلن عن تأسيس صندوق أراك للشركات فائقة النمو

وأكد عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لشركة عوائد الأصول المالية، "شهد الاقتصاد السعودي نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة مما دفع الجهات والبنوك العالمية للإشادة به مع توقعات مستقبلية إيجابية في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز مكانة البلاد كقوة اقتصادية عالمية رائدة وأثبتت نجاحها في عدة قطاعات بالإضافة للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة الرشيدة في المملكة حيث تٌعد هذه العوامل فرصة واعدة للاستثمار في السوق السعودي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تأسيس صندوق أراك كصندوق استراتيجي للاستثمار في قطاعات مختلفة ومساعدتها على النمو في المملكة"