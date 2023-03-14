محليات
بسبب السيول.. فتح بوابات سد وادي بيش لتصريف 11 مترًا مكعبًا في الثانية
يُعد أحد أكبر السدود في السعودية وهو أطولها من ناحية الارتفاع
فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، بوابات سد وادي بيش لتخفيض منسوب المياه في حوض السد بعد ورود كميات ضخمة؛ إثر الأمطار التي شهدتها محافظات جنوب المملكة الجبلية.
ونظرًا للحالة المطرية المؤثرة على منطقة جازان ليوم الاثنين 21/ 8/ 1444هـ والتي نتج عنها ورود سيول بكميات كبيرة لحوض تخزين سد وادي بيش؛ فقد تم فتح بوابات السد الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الثلاثاء لتخفيض منسوب المياه في السد عند مخزون يتجاوز 142 ألف متر مكعب؛ بهدف تصريف ١١.٥٥ م٣/ث.
ويُعد سد وادي بيش أحد أكبر السدود في السعودية وهو أطولها من ناحية الارتفاع، ويضم خلفه بحيرة ضخمة من المياه التي ترفده بها سيول جبال عسير وجازان والجبال الحدودية.