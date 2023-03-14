بسبب السيول.. فتح بوابات سد وادي بيش لتصريف 11 مترًا مكعبًا في الثانية

ونظرًا للحالة المطرية المؤثرة على منطقة جازان ليوم الاثنين 21/ 8/ 1444هـ والتي نتج عنها ورود سيول بكميات كبيرة لحوض تخزين سد وادي بيش؛ فقد تم فتح بوابات السد الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الثلاثاء لتخفيض منسوب المياه في السد عند مخزون يتجاوز 142 ألف متر مكعب؛ بهدف تصريف ١١.٥٥ م٣/ث.